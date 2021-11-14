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Кубок Карьяла

Роман Ротенберг: хоккеиста Мичкова нельзя перегружать матчами

На Кубке Карьяла 16-летний хоккеист сумел побить два рекорда отечественного хоккея
© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающего сборной России по хоккею и петербургского СКА Матвея Мичкова нельзя перегружать матчами, не стоит форсировать его развитие. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

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На первом этапе Евротура - Кубке Карьяла - Мичков сумел побить два рекорда отечественного хоккея. В матче с финнами в четверг (0:3) нападающий стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе национальной команды, побив достижение голкипера Владислава Третьяка. Во встрече со шведами в субботу (2:4) Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России, ранее этот рекорд принадлежал Александру Овечкину.

"Ему надо идти спокойно, не форсировать события, нельзя его перегружать, мы все учитываем. Надо развиваться, больше играть, мы обсуждаем его прогресс с его родителями. Даже спрашиваем, делал ли он домашние задания", - сказал Ротенберг.

Россияне заняли третье место по итогам Кубка Карьяла, одержав одну победу в трех матчах.

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