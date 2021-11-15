Поздняков считает, что у российских олимпийцев не возникнет проблем со здоровьем

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спортсмены, выступающие в зимних видах спорта, не находятся в закрытых помещениях, это косвенно может помочь избежать им заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Если сравнивать с 2020 годом, то мы серьезно вперед продвинулись: в прошлом году мы шли по принципу отмены всех спортивных мероприятий, спустя полтора года мы переоринтировались с запретов и ограничений на меры превинтивного характера. Каждая команда ведет свой учет переболевших, вакцинированных, - сказал Поздняков. - В командах достаточно успешно пройден этот непростой период, были случаи заболевания, но от этого не уйти - наша задача сделать все необходимое, чтобы исключить их".

"Сейчас существуют рекомендации ФМБА (Федерального медико-биологического агентства — прим. ТАСС), мы недавно говорили, какие действия необходимо совершить спортивным руководителям, чтобы оградить спортсменов. Уверен, с тем багажом, что мы накопили, все должны справиться. Спортсмены по зимним дисциплинам находятся на улице, а не в закрытых помещениях, - это косвенно, но должно им помочь. Уверен, все будут живы, здоровы и в оптимальной спортивной форме", - добавил глава ОКР.