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Олимпиада-2022 в Пекине

"Умные" кровати установят в номерах Олимпийской деревни в Пекине

Соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

ТАСС, 15 ноября. "Умные" кровати будут установлены в номерах участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на The Paper.

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Кровати будут оснащены датчиками, которые будут фиксировать пульс человека, количество вдохов и выдохов, и на основе этих данных будет создаваться отчет о состоянии здоровья спортсменов, что поможет их тренерам отслеживать физическое состояние подопечных. Матрасы кроватей будут регулироваться в соответствии с изгибом тела, их также можно будет перемещать в различные положения для обеспечения наилучшей поддержки позвоночника.

Помимо умных кроватей, жители Олимпийской деревни смогут воспользоваться роботами, которые могут измельчать кофейные зерна и сварить напиток за четыре минуты, перевозить грузы весом до 300 кг, указывать дорогу до спортивных объектов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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