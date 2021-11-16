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Массовый спорт

Матыцин: около 45% россиян систематически занимаются спортом

По словам министра, огромное внимание уделяется развитию спорта в школах и среди студентов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Активными сторонниками здорового образа жизни в Российской Федерации являются около 45% граждан, систематически занимающихся спортом. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года была одобрена 19 ноября на заседании правительства, спустя пять дней ее утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих как любительский, так и профессиональный спорт. В их числе — развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия людей и учитывает предложения Совета по спорту при президенте РФ.

"Мы сегодня отмечаем год с начала действия стратегии-2030, в соответствии с которой не менее 70% граждан нашей страны должны быть вовлечены в занятия спортом. По итогам 2021 года около 45% уже являются активными сторонниками здорового образа жизни, систематически занимаются спортом. Огромное влияние мы уделяем развитию спорта среди школ, среди студентов, корпоративному спорту. Спорт должен стать нормой нашей жизни", — сказал Матыцин.

"Будут приветствоваться и оцениваться проекты, которые направлены на развитие детского, массового спорта. Будем приветствовать проекты, которые будут связаны с популяризацией спорта в средствах массовой информации. Считаю этот аспект одним из наиболее важных — информирование людей о возможностях проекта на просторах нашей страны, создание позитивного имиджа здорового человека, рассказать, что здоровый человек значит успешный человек. Это задача, которую без помощи информационных ресурсов нам сложно будет решить", — добавил министр спорта.

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