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Фигурное катание

Российские фигуристы проведут сбор в Красноярске перед Олимпиадой в Пекине

Соревнования в столице Китая пройдут с 40 по 20 февраля 2022 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сбор российских фигуристов перед Олимпийскими играми в Пекине пройдет в Красноярске. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля 2022 года.

"Мы утвердили на экспертном совете Минспорта, что сбор пройдет в Красноярске, где созданы прекрасные условия для фигуристов и нашей сборной, - сказал Коган. - Уже определили, где будем жить, что кушать, где кататься. Красноярск предоставляет нам необходимое количество льда. На Олимпиаде в Пекине сложное и плохое расписание соревнований, многие начинаются в 9:30 утра - значит, тренировки должны начаться в 5:30, поэтому тренировки в России будут сдвинуты в соответствии со временем тренировок в Китае".

"Мы обсуждаем с министерством спорта этот вопрос очень активно. В связи с теми ограничениями, которые сейчас существуют, мы планируем на предолимпийский сбор взять полуторный состав, как минимум, а в некоторых видах - двойной состав. Никто не знает, в каком состоянии [будут фигуристы], может, у кого-то появится положительный тест. Въезд в Китай будет очень жестким", - добавил Коган.

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Фигурное катание
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