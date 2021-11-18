Испанка Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA

ТАСС, 18 ноября. Испанка Гарбинье Мугуруса победила эстонку Анетт Контавейт в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Соревнования проходили в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Мугурусы, которая была посеяна на турнире под шестым номером. Контавейт имела восьмой номер посева. Теннисистки ранее встречались на групповом этапе, со счетом 6:4, 6:4 победу одержала Мугуруса.

Мугурусе 28 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA, в ее активе девять выигранных титулов под эгидой организации. Испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017), в сентябре 2017 года она стала первой ракеткой мира и пробыла на вершине рейтинга четыре недели.

Контавейт 25 лет, она занимает восьмое место в мировом рейтинге и имеет в активе четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2020 году.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Призовой фонд соревнований составляет $5 млн, Мугуруса получит $1,57 млн.