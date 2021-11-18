СМИ: голландская прокуратура возбудит уголовное дело против футболиста Промеса

ТАСС, 18 ноября. Прокуратура Нидерландов возбудит уголовное дело против полузащитника московского "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промеса за покушение на убийство. Об этом сообщает нидерландская газета De Telegraaf .

В декабре 2020 года Промес был арестован по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Через несколько дней спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не сняты.

В заявлении прокуратуры не называется имя обвиняемого, однако описываются детали происшествия. "Прокуратура решила привлечь к ответственности 29-летнего мужчину из Амстердама за покушение на убийство, инцидент произошел в конце июля 2020 года после семейной вечеринки в Абкауде, потерпевший, двоюродный брат подозреваемого, получил серьезные травмы колена. О предполагаемом решении о возбуждении уголовного дела было объявлено подозреваемому и его адвокату. Окончательное решение будет принято после того, как все запросы о расследовании от адвоката обвиняемого будут удовлетворены. Дата слушания пока не объявлена", - говорится в заявлении прокуратуры.

Футболист утверждал, что не имеет отношения к травмам, полученным родственником, и не присутствовал на месте инцидента.

Промесу 29 лет, он выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. Ранее нападающий выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также футболист выступал за нидерландские "Твенте" и "Аякс", испанскую "Севилью". В составе сборной Нидерландов Промес провел 50 матчей, забил семь голов и отдал семь голевых передач.