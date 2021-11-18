Коу оценил шансы вернуть российским легкоатлетам флаг страны к Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу оптимистично оценивает процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), однако он не может гарантировать, что к Олимпийским играм 2024 года российские спортсмены смогут выступить на международных соревнованиях под флагом страны. Об этом Коу заявил журналистам после окончания конгресса World Athletics.

В среду конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года. В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе.

"Я не могу давать прогнозы, - ответил Коу на вопрос о восстановлении членства национальной федерации к 2024 году. - Как я и отмечал, [глава рабочей группы] Руне Андерсен представил уже свой третий отчет на конгрессе, эта история длится очень долго".

"Я оптимистично оцениваю ситуацию, мы движемся в правильном направлении. Но при этом совершенно очевидно, что рабочая группа предоставляет нам информацию о том, действительно ли план восстановления выполняется должным образом. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является частью этого плана восстановления, важной частью. Но эта составляющая находится немного за пределами нашего контроля", - заметил он.

В среду Андерсен заявил, что ситуация с РУСАДА, которое до декабря 2022 года лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу, является ключевой в вопросе восстановления ВФЛА. "При новом руководстве ВФЛА был достигнут хороший прогресс, который, как мы надеемся, продолжится. Я рад, что мы вместе с ВФЛА движемся в одном направлении, имея одинаковые взгляды на вопрос", - заявил Коу.

К участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро был допущен только один российский легкоатлет - Дарья Клишина, к Играм в Токио - десять. Если к 2024 году российская сторона совместно с РУСАДА сумеет добиться отмены нынешних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), то на Играх в Париже российские легкоатлеты выступят под флагом страны даже в том случае, если ВФЛА не будет восстановлена. Именно так произошло с Клишиной в 2016 году.