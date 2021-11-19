Этап Гран-при с участием фигуристок Щербаковой и Косторной стартует в Гренобле

ТАСС, 19 ноября. Предпоследний, пятый этап Гран-при по фигурному катанию, который решит судьбу попадания в финал чемпионской серии ряда российских спортсменов, в числе которых одиночницы Анна Щербакова и Алена Косторная, стартует 19 ноября в Гренобле.

Чемпионка мира Щербакова ранее выиграла этап Гран-при в итальянском Турине, чем практически обеспечила себе место в финале серии, который пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке. На этапе в Италии в произвольной программе Щербакова исполнила четверной флип, однако у спортсменки были мысли сделать еще один прыжок в четыре оборота - лутц. Но тренеры тогда уговорили фигуристку не торопиться и сделать упор на надежное катание. Комментируя планы на Гренобль, Щербакова рассказала ТАСС, что определится с лутцем по мере готовности, поскольку на тот момент этот прыжок не был вкатан в программе.

У чемпионки Европы Косторной ситуация с попаданием в финал не так однозначна, поскольку на этапе в канадском Ванкувере она была третьей, пропустив вперед Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву. Однако шанс есть, и хочется надеяться, что за две с небольшим недели после канадского старта фигуристка прибавила, отточила свой тройной аксель, а уверенным катанием порадует и своих болельщиков, и школу Этери Тутберидзе, в которую вернулась в марте нынешнего года.

Третьей участницей женского турнира станет Ксения Синицина, представляющая тренерскую школу Светланы Пановой. Спортсменка уже успела достойно показать себя на международном уровне выступлением на этапе серии в Лас-Вегасе, где стала пятой с чистыми короткой и произвольной программами. По итогам ее выступления в США заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко отметила в беседе с ТАСС качественную, грамотную и красивую работу тренерского штаба, поставившего спортсменке интересные программы, выделяющиеся интеллектуальной утонченностью.

Из соперниц россиянок на этапе можно выделить серебряного призера чемпионата мира 2018 года японку Вакабу Хигучи, американку Мэрайю Белл, для которой это первый этап в сезоне, ее соотечественницу Карен Чен. Одиночницы откроют программу французского этапа Гран-при, выступления начнутся в 15:00 мск, первой в короткой программе выступит Синицина, последними - Косторная и Щербакова.

Новый бой Алиева

В соревнованиях мужчин в Гренобле российское фигурное катание представят чемпион Европы Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев. Алиев на этапе в Турине выступил неудачно, став только девятым. После этапа тренер спортсмена Евгений Рукавицын в общении с ТАСС отметил, что фигурист сложно входит в сезон, у него были проблемы со здоровьем. Сейчас главный ориентир для спортсмена - национальный чемпионат, который станет этапом отбора на Олимпиаду в Пекин. Однако с уверенностью можно сказать, что успех в Гренобле для Алиева очень важен, поскольку после неудачи в Италии ему крайне важно набраться позитивных эмоций для дальнейшей борьбы.

Фаворитом турнира после убедительной победы в Турине выглядит японец Яма Кагияма, также на медали этапа претендует канадец Джейсон Браун. Даниелян на этапе в Канаде был десятым, для Мозалева это будет первый этап Гран-при в сезоне.

В соревнованиях спортивных пар за победу поборются бронзовые призеры чемпионата мира в Стокгольме и этапа серии в США Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также шанс на выход в финал серии имеют бронзовые призеры дебютного для себя этапа в Турине Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Основными соперниками россиян станут чемпионы США Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, а также опытные канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд.

В турнире танцевальных дуэтов соперникам будет крайне трудно противостоять на домашнем льду четырехкратным чемпионам мира французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которые выступят после победы на этапе в Италии. Однако все внимание российских болельщиков, безусловно, будет приковано к катанию Александры Степановой и Ивана Букина, ставших там же третьими. Несмотря на сложное начало сезона из-за проблем со здоровьем, россияне представили в Италии достойные программы на олимпийский сезон, остается надежда их увидеть на льду в Осаке. Также Россию в Гренобле представят Анабель Морозова и Андрей Багин, занявшие на этапе в Лас-Вегасе пятое место.