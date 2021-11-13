Жесткий этап. Российские фигуристы выиграли два золота японского этапа Гран-при

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Две золотые награды завоевали российские фигуристы на этапе серии Гран-при в Японии, их обладателями стали чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И для учеников Тамары Москвиной, и для воспитанников Александра Жулина это был первый этап чемпионской серии в сезоне.

Мишина и Галлямов к турниру в Японии уже успели "разогреться" на международном старте в финском Эспоо и на этапе Кубка России в Сочи - и там, и там спортсмены были победителями. За свое катание в Токио россияне получили в сумме 227,28 балла, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

Фигуристы своим катанием удовлетворены, однако понимают, что это еще далеко не их максимум, тем более что в произвольной программе на музыку Георгия Свиридова была допущена одна ошибка на выбросе с тройного риттбергера. "Человек не робот, допускает иногда какие-то ошибки, и мы стремимся к тому, чтобы снизить их вероятность. Поэтому спортсмены и работают каждый день, по два раза", - рассказала после выступления Мишина.

Москвина фигуристами довольна, и в особенности удовлетворена их отношением к делу. Как рассказала специалист ТАСС после турнира, спортсмены будут постепенно улучшать детали программ, и к главным стартам эти программы заблестят. "Я ребятами довольна, довольна их отношением к делу, организованностью и тем, что они, несмотря на то что у них не так много опыта выступлений в крупнейших соревнованиях, выступают надежно и достойно", - отметила Москвина.

Победители этапа серии Гран-при в США россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, взявшие в Токио серебро, постараются не воспринимать второе место как "что-то страшное". "Сегодня было много шероховатостей, ошибок, поэтому не удалось показать хорошее выступление, - рассказал Морозов. - Будем работать дальше, ничего страшного не случилось". Спортсмены уже обеспечили себе место в финале Гран-при, который пройдет в Осаке в начале декабря.

На пути к яркому финалу

Танцоры Синицина и Кацалапов вынужденно держали публику в ожидании своего возвращения на лед - партнер восстанавливался после травмы спины. Вернувшись, спортсмены своим катанием и в ритм-танце, и в произвольной программе вновь продемонстрировали свои олимпийские амбиции. Своих соперников по льду им пока не удалось как следует изучить, но спортсмены уверены, что идут в правильном направлении, помогая друг другу и не оглядываясь назад.