Жесткий этап. Российские фигуристы выиграли два золота японского этапа Гран-при

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Две золотые награды завоевали российские фигуристы на этапе серии Гран-при в Японии, их обладателями стали чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И для учеников Тамары Москвиной, и для воспитанников Александра Жулина это был первый этап чемпионской серии в сезоне.
Мишина и Галлямов к турниру в Японии уже успели "разогреться" на международном старте в финском Эспоо и на этапе Кубка России в Сочи - и там, и там спортсмены были победителями. За свое катание в Токио россияне получили в сумме 227,28 балла, второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).
Фигуристы своим катанием удовлетворены, однако понимают, что это еще далеко не их максимум, тем более что в произвольной программе на музыку Георгия Свиридова была допущена одна ошибка на выбросе с тройного риттбергера. "Человек не робот, допускает иногда какие-то ошибки, и мы стремимся к тому, чтобы снизить их вероятность. Поэтому спортсмены и работают каждый день, по два раза", - рассказала после выступления Мишина.
Москвина фигуристами довольна, и в особенности удовлетворена их отношением к делу. Как рассказала специалист ТАСС после турнира, спортсмены будут постепенно улучшать детали программ, и к главным стартам эти программы заблестят. "Я ребятами довольна, довольна их отношением к делу, организованностью и тем, что они, несмотря на то что у них не так много опыта выступлений в крупнейших соревнованиях, выступают надежно и достойно", - отметила Москвина.
Победители этапа серии Гран-при в США россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, взявшие в Токио серебро, постараются не воспринимать второе место как "что-то страшное". "Сегодня было много шероховатостей, ошибок, поэтому не удалось показать хорошее выступление, - рассказал Морозов. - Будем работать дальше, ничего страшного не случилось". Спортсмены уже обеспечили себе место в финале Гран-при, который пройдет в Осаке в начале декабря.
На пути к яркому финалу
Танцоры Синицина и Кацалапов вынужденно держали публику в ожидании своего возвращения на лед - партнер восстанавливался после травмы спины. Вернувшись, спортсмены своим катанием и в ритм-танце, и в произвольной программе вновь продемонстрировали свои олимпийские амбиции. Своих соперников по льду им пока не удалось как следует изучить, но спортсмены уверены, что идут в правильном направлении, помогая друг другу и не оглядываясь назад.
"Когда смотришь, начинаешь так или иначе сравнивать себя с ними, но я лично занимался тем, чтобы вылечить спину, форсированием нашей подготовки и практически никого не смотрел, - рассказал Кацалапов. - Здесь, на тренировках в Японии, удалось увидеть, как круто все катаются, какие крутые новые элементы. Сезон особенный, и, думаю, он будет очень интересным".
Комментируя новую произвольную программу, фигурист рассказал: "Это история о нашей русской душе, о полете, о нашем пути вместе. С ярким, надеемся, финалом".
Тренер спортсменов Александр Жулин рассказал ТАСС, что, учитывая кондиции на данный момент, фигуристы справились со своей задачей в Японии, а травма спины Никиту не беспокоит благодаря ежедневным восстановительным процедурам.
За свое выступление в столице Японии Синицина и Кацалапов получили 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78). На третьей строчке расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91).
"ЗаНашуДашу"
Японский этап серии Гран-при надолго запомнится поклонникам российского фигурного катания как турнир, где случилась беда с 15-летней Дарьей Усачевой из группы Этери Тутберидзе. Дарья, уже взявшая серебро этапа серии Гран-при в США, так и не поборолась за место в финале серии, так как на тренировке спортсменка получила тяжелую травму - отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости.
Произошедшее стало серьезным шоком для всех, вызвав целый шквал публикаций и комментариев. А хэштег "ЗаНашуДашу" стал чуть ли не самым популярным в российских соцсетях. И дело не в олимпийском сезоне или сорванной подготовке к Играм, а в обычных человеческих эмоциях - фото и видео с произошедшим мгновенно облетели весь мир, и эмоции русской девочки, испытывающей дикую боль, еще долго будут заставлять вздрагивать сердца людей, умеющих сопереживать.
Время вспять не повернуть и ситуацию, как бы это чудовищно ни звучало, не исправить. Усачевой предстоит серьезный процесс лечения и реабилитации, а предолимпийский отборочный чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге уже через пять недель. Ранее от участия в японском этапе Гран-при из-за травмы ноги отказалась Александра Трусова.
В отсутствие россиянок победу на домашнем льду праздновала японка Каори Сакамото, набравшая по сумме короткой и произвольной программ 223,34 балла. Второе место заняла ее соотечественница Мана Кавабэ (205,44), на третьей строчке расположилась представительница Южной Кореи Ен Ю (203,60). Еще одно золото японцы взяли в мужском одиночном катании, победителем Гран-при стал японец Сёма Уно, набравший 290,15 балла, на второй позиции расположился американец Винсент Чжоу (260,69), на третьей - Чха Чон Хван из Южной Кореи (259,60).
Умопомрачительный Игнатов и стойкий Самарин
Россияне Макар Игнатов и Александр Самарин заняли соответственно четвертое и шестое места, в целом показав достойное катание со сложным набором элементов. Игнатов, шедший после короткой программы на четвертом месте, в произвольной под музыку из Первого концерта Петра Чайковского исполнил четыре прыжка в четыре оборота - четверные риттбергер, сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольный тулуп в четыре оборота. Результат Игнатова в произвольной программе составил 166,66 балла, а в сумме - 257,20 балла. После выступления Игнатов выглядел удовлетворенным, а чуть позже на радость японским журналистам поведал, что придерживается как ориентира примера двукратного олимпийского чемпиона Юзуру Ханю, который катается, чтобы доставлять удовольствие другим.
Самарин после короткой программы шел только седьмым, но в произвольной собрался и выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, следующий за ним сольный четверной лутц фигурист вовремя заменил тройным, поняв, что не выкрутит четыре оборота. После чего Самарин исполнил еще один каскад из тройного лутца, ойлера и тройного флипа, а также каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Вращения фигуриста из России оценили на высокий четвертый уровень.
После выступления на лице Самарина, наконец, появилась улыбка - несмотря на итоговое шестое место, результат спортсмена не может не радовать. А его программа под Lord & Master авторства Аpashe и композицию Армана Амара из фильма "Земля, увиденная с неба" при хорошем исполнении по-настоящему зазвучала, оставив самые позитивные впечатления. Результат Самарина составил 255,65 балла (171,33 за произвольную программу).
Татьяна Тарасова, подводя итог выступления одиночников, отметила в разговоре с ТАСС всех участников мужского турнира: "Потрясающие были соревнования в мужском одиночном катании, один другого лучше. И Макар Игнатов катался просто уникально, и Саша Самарин очень старался. Игнатов катался просто умопомрачительно".
Следующий этап серии Гран-при стартует 19 ноября во французском Гренобле.