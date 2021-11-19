Гончаренко оценила прокат российских фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова способна занять первое место на этапе Гран-при во французском Гренобле, она не захочет упускать лидерство. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.
Щербакова занимает первое место по итогам короткой программы, она набрала 77, 94 балла. На второй позиции находится ее соотечественница Алена Косторная (76,44), на третьей - россиянка Ксения Синицына (69,89).
"Конечно, все ждали, что все три наши девочки будут на пьедестале, когда это реально свершилось, то все, естественно, остались рады, - сказала Гончаренко. - Это не просто так свершилось, а абсолютно обоснованно, потому что все три девочки показали чистые прокаты на очень высоком техническом уровне. Я думаю, что Аня сможет остаться победительницей Гран-при, потому что мы будем ждать четверных прыжков. Думаю, навряд ли она захочет уступить свое лидерство".
"Сегодня Аня нас порадовала новой программой, в новом костюме, программа красивая и яркая, очень качественно выполненная. Алена Косторная блистала со своим прекрасным настроением, улыбкой и азартом, прямо молодец. Ну и Ксюша Синицына заняла третье место, потому что чисто исполнила, молодец. Прекрасное начало, теперь нужно продержать этот уровень в произвольной программе", - добавила Гончаренко.
Произвольную программу женщины представят 20 ноября.