Гончаренко оценила прокат российских фигуристок в короткой программе на этапе Гран-при

Щербакова занимает первое место по итогам короткой программы, она набрала 77, 94 балла. На второй позиции находится ее соотечественница Алена Косторная (76,44), на третьей - россиянка Ксения Синицына (69,89).

"Конечно, все ждали, что все три наши девочки будут на пьедестале, когда это реально свершилось, то все, естественно, остались рады, - сказала Гончаренко. - Это не просто так свершилось, а абсолютно обоснованно, потому что все три девочки показали чистые прокаты на очень высоком техническом уровне. Я думаю, что Аня сможет остаться победительницей Гран-при, потому что мы будем ждать четверных прыжков. Думаю, навряд ли она захочет уступить свое лидерство".

"Сегодня Аня нас порадовала новой программой, в новом костюме, программа красивая и яркая, очень качественно выполненная. Алена Косторная блистала со своим прекрасным настроением, улыбкой и азартом, прямо молодец. Ну и Ксюша Синицына заняла третье место, потому что чисто исполнила, молодец. Прекрасное начало, теперь нужно продержать этот уровень в произвольной программе", - добавила Гончаренко.

Произвольную программу женщины представят 20 ноября.