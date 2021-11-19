Ласицкене усомнилась в независимости CAS, который отклонил ее иск к World Athletics

ТАСС, 19 ноября. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене усомнилась в независимости Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил ее иск к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в январе 2021 года. Об этом Ласицкене написала на своей странице в Instagram .

В начале августа на Олимпийских играх в Токио Ласицкене завоевала золотую медаль с результатом 2,04 метра. В среду конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое длится с ноября 2015 года. В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе.

"В январе я подала иск в CAS к World Athletics, оспаривала в нем антидопинговые правила 2021 года, дающие право WA (при временном отстранении ВФЛА) лишать меня возможности выступать на международной арене просто из-за того, что я россиянка. Оспаривалась и законность выступления лишь 10 наших атлетов на чемпионатах мира и Олимпиаде, так как считаю это ограничением, в том числе моих прав. Только в ноябре (спустя два месяца после завершения Игр в Токио) CAS решил, что все эти ограничения направлены не лично на меня, а на ВФЛА и лишиться нейтрального статуса я могу лишь теоретически, так что иск недопустим, потому что мои права якобы не нарушены", - отметила Ласицкене.

"Согласитесь, забавно это слышать спортсменке, из последних шести лет просто так пропустившей три года международных соревнований. Да и иск я подавала в тот момент, когда не имела возможности выступать уже больше года, не могла защитить свой титул на зимнем чемпионате Европы, рискуя при этом пропустить вторую Олимпиаду подряд. Но все эти вопросы о нарушении моих прав так называемый независимый арбитраж решил опустить и просто подогнал свое решение под юридические аспекты", - добавила спортсменка.

Ласицкене также заявила, что считает беззащитность чистых атлетов главной проблемой современного спорта. "В последние годы Россию обвиняли в создании определенной системы в нашем спорте, но за девять месяцев суда у меня возникло ощущение, что может быть и в международном спорте есть своя система. И, возможно, частью ее является то, что спортивные федерации могут безнаказанно не пускать даже чистых атлетов на старты из-за их "неправильного" гражданства, а остальные ответственные организации своим молчанием просто поддерживают все это. Беззащитность чистых атлетов - главная проблема нынешнего международного спорта, удивительно видеть подобное, особенно на фоне того, как во всем мире идет борьба за равенство полов и BLM", - отметила российская спортсменка.

"Будьте уверены, если до завершения моей карьеры вновь возникнет хотя бы "теоретическая" возможность того, что я опять пропущу хотя бы один международный турнир, я снова пойду в суд. Я всегда поддерживала борьбу за чистый спорт, но никогда не поддержу борьбу против чистых атлетов по признаку их гражданства", - заключила она.