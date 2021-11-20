Бойкова и Козловский считают выход в финал Гран-при выполнением задачи-минимум

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают, что они выполнили свою задачу-минимум, пробившись в финал серии Гран-при. Об этом спортсмены заявили журналистам после победы на этапе Гран-при в Гренобле.

Фигуристы по сумме двух программ набрали 216,96 балла (77,17+139,79). Вторыми стали россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15; 73,02+132,13), третьими - американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (201,69; 70,15+131,54). На первом этапе серии "Скейт Америка" Бойкова и Козловский были третьими.

"Задачу-минимум мы выполнили - отобрались в финал Гран-при", - сказал Козловский.

"Мы довольны, что сегодняшний прокат был лучше, чем на "Скейт Америка". Это прогресс, - отметила Бойкова. - Да, были помарки, абсолютно дурацкие, но на то и соревнования, и их множество на протяжении сезона".

На вопрос, какая перед спортсменами стоит задача-максимум, Козловский ответил: "Мы просто делаем свою работу - нам нужно катать наши программы полноценно. В короткой программе был значительный прогресс, и судьи это оценили. В произвольной предстоит много работать".

"Мы не думаем ни о какой гонке с мировыми лидерами, с российскими парами, а стараемся в первую очередь работать над собой и формировать свое катание так, как мы его видим - качественным и достойным", - подчеркнул фигурист.