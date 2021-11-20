Фигуристка Бойкова рассказала, что хотела бы попробовать исполнить четверной выброс

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, хотела бы попробовать исполнить четверной выброс. Об этом фигуристка рассказала в общении с журналистами после победы на этапе серии Гран-при в Гренобле.

Фигуристы Бойкова и Козловский вышли в финал серии Гран-при в соревнованиях спортивных пар

Чемпионы Европы Бойкова и Козловский в субботу выиграли этап во Франции, обеспечив себе место в финале серии в японской Осаке.

"Я бы очень хотела попробовать четверной выброс", - рассказала Бойкова.

Однако партнер фигуристки отметил, что исполнение столь сложных элементов в программах на данный момент нерентабельно: "Чтобы четверные элементы появились в парном катании, ISU (Международному союзу конькобежцев - прим. ТАСС) нужно подкорректировать правила, а сейчас это нерентабельно".

"Чтоб исполнить четверной выброс, нужно потратить большое количество здоровья и сил, мало кто его с первого раза прыгнет. А разница с тройным невелика, поскольку разница в стоимости перекрывает качество исполнения элемента. Сделать четверной выброс на "плюс 5" сложно, а тройной флип на высокие GOE будет эти баллы перекрывать", - подчеркнул Козловский.