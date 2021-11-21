Боец Щербакова и бунтарь Косторная. В Гренобле завершился этап Гран-при

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира Анна Щербакова обеспечила себе место в финале Гран-при, в субботу россиянка выиграла свой второй этап в серии, победив на турнире во французском Гренобле. Предыдущий этап с участием фигуристки - в итальянском Турине - также завершился ее убедительной победой.

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В пятницу спортсменка представила публике свою новую короткую программу, снискавшую самые положительные отклики специалистов, а в произвольной, которая уже принесла Щербаковой в образе булгаковской Маргариты успех на этапе в Турине, ей оставалось лишь поставить уверенную победную точку. Однако в начале проката фигуристка совершенно неожиданно допустила падение. Причем произошло это даже не на приземлении с прыжка, а на заходе. Впрочем, произошедшее никак не помешало россиянке, лидировавшей после короткой программы, стать лучшей, а после выступления Щербакова призналась, что главным в этой ситуации для нее был тот факт, что она смогла собраться, хотя, конечно, падение выбило ее из колеи. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС итоги женского турнира во Франции, отметил, что падение ученицы Этери Тутберидзе не было ошибкой: "Просто проскочила нога, но после неудачного падения она пошла вперед, сделала четверной флип, а это демонстрация по-настоящему бойцовского характера, в очередной раз. Это было случайностью, все остальное Анна выполнила великолепно". Такого же мнения придерживается и заслуженный тренер России Инна Гончаренко: "Возможно, что-то попало под конек - это бывает. Аня в очередной раз показала свой характер. Несмотря на такой курьез, дальше был чистый четверной флип и первое место". По сумме двух программ Щербакова набрала 229,69 балла (77,94+151,75). Второй стала российская фигуристка Алена Косторная (221,85; 76,44+145,41), третьей - японка Вакаба Хигути (204,91; 63,87+141,04). Ксения Синицына расположилась на четвертой позиции (198,76; 69,89+128,87). Такая разная Косторная Алене Косторной также не удалось избежать падения в произвольной программе под Lovely Билли Айлиш, которую фигуристка так любит за музыку и импонирующий ей вызов обществу. А вот вызовом для Косторной по-прежнему является тройной аксель, и в Гренобле он стал для фигуристки серьезным разочарованием, поскольку над ним она работала куда больше, чем после своего первого этапа серии в Канаде. "Почему не выехала с него, сама не поняла. Возможно, настолько сильно хотела его показать и зацикливалась на этом", - рассказала Косторная.

Живой интерес журналистов вызвал образ Косторной к произвольной программе - яркий, дерзкий, плюс лицо спортсменки вот уже второй старт украшает россыпь ярких блесток. "Макияж и прическа, все блестки - все я делаю сама, сама придумываю. Мне нравится экспериментировать, я люблю быть разной", - рассказала фигуристка. Косторная также заявила, что не хочет возвращения к себе прежней, она хочет быть новой: "Наверное, дело в том, что я выросла, я уже не маленький ребенок, и у меня немного другие жизненные позиции, мысли. В целом просто я стала старше и могу донести что-то более серьезное чем то, что было раньше". Ксения Синицына, занимавшая после короткой программы высокое третье место, после произвольной оказалась на четвертом, так как получила не самые высокие оценки в заключительном прокате из-за отсутствия сверхсложных прыжков. Однако для этой спортсменки результат в серии можно считать более чем успешным - это ее первый Гран-при в карьере. Инна Гончаренко в комментарии ТАСС подчеркнула уверенность в том, что у ученицы Светланы Пановой все впереди: "Ведь это первый шаг, он очень хороший. Мы привыкли, что девочки нас балуют, это сложный путь, надо доказывать, зарабатывать рейтинг, учить элементы ультра-си". "Ох", вздох и чуточка успеха Лучшим из российских одиночников на этапе в Гренобле стал Дмитрий Алиев, занявший пятое место. По сумме двух программ он набрал 253,56 балла (85,05+168,51). На первой позиции расположился японец Юма Кагияма (286,41; 100,64+185,77), вторым стал его соотечественник Сун Сато (264,99; 87,82+177,17), третьим - американец Джейсон Браун (264,20; 89,39+174,81).

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На своем первом этапе в Турине Алиеву не удалось войти в тройку призеров - фигурист занял девятое место. После короткой программы в Гренобле Алиев шел пятым, а после проката рассказал журналистам, что сложности в жизни он предпочитает преодолевать на стартах. Терапия боем дала результаты - лед спортсмен покинул удовлетворенным. Комментируя свои оценки за прокат, фигурист рассказал: "Когда увидел - сначала "ох", потом вздох. Знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые, и быть гораздо выше по баллам, и знаю, что если хорошо и чисто катать, я способен получить более высокие баллы". В финал серии Алиев не прошел, фигурист начинает подготовку к чемпионату России в режиме "дом - тренировка - дом". Во всяком случае, так Алиев описал свою внесоревновательную жизнь в преддверии олимпийского отбора. Андрей Мозалев (248,54; 68,77+179,77) занял седьмое место со своим лучшим результатом в произвольной программе. Артур Даниелян стал десятым (221,50; 76,81+144,69). Нет повести печальнее на свете Российские танцы на этапе Гран-при потерпели серьезную неудачу - дуэт Александры Степановой и Ивана Букина не пробился в финал в Осаке, поскольку судьи снова поставили фигуристов на третье место, как и две недели назад в Турине.

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Если на этапе Гран-при в Италии спортсмены достаточно спокойно перенесли судейский вердикт, ведь это был их первый старт в сезоне, то в Гренобле недоумение сдержать не удалось. За короткую программу фигуристам поставили на два балла меньше, чем во время первого проката, хотя прогресс был налицо. Произвольную программу "Ромео и Джульетта" фигуристы выполнили прекрасно, однако в конце проката на лице Степановой появились слезы. Позже стало понятно, что за свое исполнение российские танцоры снова получили меньшие оценки - минус 0,31 балла от результата в Турине и минус поездка в Осаку. "Каждые соревнования являются подготовкой к Олимпийским играм, и неважно, какого они ранга. Прежде всего это проверка своих нервов, - рассказала Степанова. - Хочется прибавлять от старта к старту и выйти на главные соревнования в сезоне в наилучшей своей форме". Общий результат Степановой и Букина составил 200,29 балла (79,89+120,40). Победу одержали четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (221,25; 89,08+132,17), канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (203,16; 81,35+121,81) расположились на второй позиции. Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли шестое место (172,32; 68,45+103,87). Бойкова задумалась о четверном выбросе Еще две российские медали этапа Гран-при в Гренобле завоевали спортивные пары - победителями этапа и обладателями путевки в финал серии стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро завоевали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

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