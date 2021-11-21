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Летние олимпийские виды спорта

Трефилов: Россия давно заслужила право принять чемпионат Европы по гандболу

Женское европейское первенство пройдет в России в 2026 году
Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия своими успехами в гандболе давно заслужила право принять чемпионат Европы 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер сборной страны Евгений Трефилов.

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"Я считаю, это это даст определенный толчок развитию гандбола в России, - сказал Трефилов. - Мы давно не проводили столь крупных турниров, последний раз - в 2005 году, когда Санкт-Петербург принимал чемпионат мира. Но на чемпионате Европы будет пожестче, чем на чемпионате мира, потому что вся Европа играет в гандбол, "отдыхающих" игр не будет".

"Мы уже давно должны были получить такое право, - отметил он. - Заслуги советского и российского гандбола достаточно весомые. Другие страны турнир получали по два-три раза, а нас обходили стороной. Сейчас получилось, дай бог здоровья людям, которые это сделали. И дай бог, чтобы у нас все получилось".

Сборная России под руководством Трефилова завоевала олимпийское золото в Рио-де-Жанейро и четыре раза побеждала на чемпионатах мира. На Играх в Токио национальная команда под руководством Алексея Алексеева стала серебряным призером.

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