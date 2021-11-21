Канчельскис: Сульшер проиграл все важные игры как главный тренер "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уле-Гуннар Сульшер на посту главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" проиграл все важные матчи, в том числе финал Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Сульшера с поста главного тренера команды, Майкл Каррик будет руководить командой в ближайших играх. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" после серии пенальти проиграл испанскому "Вильярреалу" в финале Лиги Европы (1:1, 10:11 - после пенальти). На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 17 очков в 12 матчах, отставание от лидирующего "Челси" составляет 12 очков. В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" возглавляет группу F, имея в активе семь очков в четырех встречах, за ним идут испанский "Вильярреал" (7), итальянская "Аталанта" (5) и швейцарский "Янг Бойз" (3).

"Не было результата, жирной точкой стало разгромное поражение от "Уотфорда" (1:4), если бы они выиграли, то в клубе сомневались бы насчет увольнения Сульшера, - сказал Канчельскис. - Но к этому все шло, результата не было - ничего не поделаешь, такова тренерская доля. Три года я смотрел и следил, было видно, что все важные игры он проиграл, в том числе финал Лиги Европы. Когда команда доходила до таких матчей, не получалось выиграть".

"В любом случае для Сульшера это большой опыт, не каждому удается поработать в "Манчестер Юнайтед", но такая ситуация. Я думаю, что он набрался хорошего опыта в команде. Критика будет всегда, у "Манчестер Юнайтед" требовательные болельщики, которые требуют только побед, чемпионств и кубков. Здесь понятно и очевидно, что после Алекса Фергюсона тяжело работать", - добавил собеседник агентства.

Канчельскис считает, что "Манчестер Юнайтед" должен возглавить итальянский специалист. "Сложно сказать, кто мог бы заменить сейчас Сульшера, - я думаю, что "Манчестер Юнайтед" подошел бы итальянский специалист. Антонио Конте, видите, возглавил "Тоттенхэм", он бы не помешал "Манчестер Юнайтед", но он уже в другом клубе. Посмотрим, здесь решение принимает совет директоров, скоро узнаем", - заключил Канчельскис.

Сульшеру 48 лет, он возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, в прошедшем сезоне клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы. В качестве игрока он представлял команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 он стал победителем Лиги чемпионов.