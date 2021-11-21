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Зимние олимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Соревнования пройдут с 26 по 28 ноября в Финляндии
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Александр Большунов вошел в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

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В мужскую команду вошли чемпион мира и победитель Кубка мира в прошлом сезоне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных. Ранее тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил ТАСС, что спортсмен может пропустить этап Кубка мира в Руке.

У женщин на первый этап Кубка мира отправятся Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Первый этап Кубка мира в Руке пройдет с 26 по 28 ноября.

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Зимние олимпийские виды спорта
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