Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 21 ноября. Александр Большунов вошел в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Чемпион мира по лыжным гонкам Большунов занял третье место на отборочных соревнованиях

В мужскую команду вошли чемпион мира и победитель Кубка мира в прошлом сезоне Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных. Ранее тренер Большунова Юрий Бородавко сообщил ТАСС, что спортсмен может пропустить этап Кубка мира в Руке.

У женщин на первый этап Кубка мира отправятся Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Первый этап Кубка мира в Руке пройдет с 26 по 28 ноября.