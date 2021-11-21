Тренер "Куньлуня" Ковалев надеется, что сборная Китая по хоккею будет играть на Олимпиаде

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная Китая, основу которой составляют игроки клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар", должна принять участие в Олимпийских играх 2022 года, ситуация с вопросом о ее допуске вызывает удивление. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалев.

В конце сентября президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал агентству Франс Пресс, что федерация сомневается в целесообразности выступления сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF вместе с Китайской хоккейной ассоциацией сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей "Куньлунь Ред Стар" - с хабаровским "Амуром" (4:5 ОТ) и "Авангардом" (1:4). Совет IIHF обсудит вопрос по выступлению сборной Китая 26 ноября.

"Думаю, все разрешится. Просто так не будут выкидывать на ветер пять лет подготовки к Олимпиаде, чтобы в течение месяца поменять свое решение. Я сам удивлен, что за месяц хотят что-то изменить, - сказал Ковалев. - У нас неплохая команда, но не хватает физической формы, и уже какой год команда без физподготовки начинает сезон".

Также специалист прокомментировал решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ отложить двухматчевую дисквалификацию форварда "Куньлуня" Брэндона Ипа, чтобы он смог сыграть против "Амура" и "Авангарда" перед делегацией IIHF. "Речь не о том, что лига позволила Ипу сыграть. Просто у нас есть определенный лист игроков, которые должны участвовать в Олимпиаде и должны были провести эти два матча, и Ип был в этом списке", - отметил Ковалев.