Поздняков отметил роль Великой и Исинбаевой в борьбе за интересы российских спортсменов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Роль председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софьи Великой и члена комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елены Исинбаевой в борьбе за интересы отечественных атлетов велика. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Один из вопросов - незыблемость прав чистых российских спортсменов в контексте санкций и ограничений по процессу Всемирного антидопингового агентства против Российского антидопингового агентства. Могу сказать, что те усилия, которые прилагала Софья Великая как председатель комиссии ОКР, Елена Исинбаева и их коллеги, сыграли очень важную роль в том, что по итогам заседания международного спортивного арбитража российские спортсмены получили возможность полноправно заниматься своей профессией и выступать на соревнованиях. Голос и позиция наших спортсменов были услышаны", - сказал Поздняков.

"В результате наша команда выступила в полном составе, причем успешно, в Токио, что было отмечено в том числе и главной государства", - подчеркнул президент ОКР.

Российская сборная на летних Олимпийских играх в Токио заняла пятое место в медальном зачете. В общей сложности спортсмены завоевали 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.