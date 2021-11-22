Великая поблагодарила Брусникину за переданные знания о работе комиссии спортсменов ОКР

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выполняет важную роль в коммуникации между атлетами и спортивными организациями, а ее бывший председатель Ольга Брусникина оказала большую помощь своей преемнице. Такое мнение журналистам высказала председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая.

Брусникина являлась председателем комиссии спортсменов ОКР с 2005 по 2016 год. С 2016 года она является почетным председателем комиссии.

"За последние пять лет комиссия и ее значимость во всем мире только растет, интерес спортсменов в решении разного рода вопросов также растет. Наша задача - обсудить идеи, мысли, найти решения, которые нас устраивают и которые нам нужны. И наша задача - донести все эти идеи до руководства ОКР и международного сообщества. Мы делаем большую работу", - сказала Великая.

"Я хочу выразить благодарность Ольге Брусникиной, которая возглавляла комиссию с 2005 года, я очень благодарна ей за переданные знания. Пять лет - Игры в Токио, Рио, Пхёнчхане, теперь Пекине - это сложный период. Я горжусь спортсменами, которые, несмотря на все трудности, запреты, лишения, смогли показать достойный результат, завоевать медали, демонстрировать свою силу всему миру", - добавила Великая.

Брусникиной 43 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию, четырежды выигрывала чемпионат мира. Завершила спортивную карьеру в 2004 году. Брусникина входит в состав Совета по развитию физической культуры и спорта.