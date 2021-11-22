"Салават Юлаев" из-за вспышки гриппа был готов сыграть с "Трактором" неосновным составом

"Салават Юлаев" должен был провести домашний матч с "Трактором" 7 ноября, однако игра была отменена из-за вспышки гриппа в уфимской команде. Игроки были отправлены на карантин, а "Салавату Юлаеву" было засчитано техническое поражение.

"Получилось так, что мы были правы, исполняя распоряжение Роспотребнадзора. Мы не хотели отказываться играть, а нам присудили поражение, - сказал Чижов. - Сказали бы нам сыграть, мы бы сыграли, но такого не было, а в связи с запретом Роспотребнадзора мы не вышли на игру. Сказали бы нам сыграть любой ценой, мы бы сыграли. У нас есть люди, и, может, в ущерб результату мы бы провели матч".

Из "Салавата Юлаева" только один игрок участвовал в проходившем с 10 по 14 ноября Кубке Карьяла - защитник Шакир Мухамадуллин. "Как я знаю, по Шакиру был вопрос, что он приехал из этого очага, но его проверили, и все было нормально", - отметил Чижов.