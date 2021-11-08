"Салават" проиграл гриппу. Уфимскому клубу присуждено техническое поражение в матче КХЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила техническое поражение "Салавату Юлаеву" в матче с "Трактором", который должен был состояться 7 ноября, но не был проведен из-за эпидемии гриппа среди игроков уфимской команды. Игроки "Салавата Юлаева", очевидно, заразились во время матча в Минске, однако официально говорится, что коронавируса ни у хоккеистов "Динамо", ни у "Салавата Юлаева" нет. Уфимцы после возвращения из белорусской столицы, где они играли в последний день октября, провели два домашних матча - с "Амуром" (3:2) и "Авангардом" (2:4). Еще после матча с "Динамо" интернет облетели кадры с главным тренером минчан Крэйгом Вудкрофтом, который на пресс-конференции буквально задыхался от кашля. А на последующий потом выезд "Динамо" отправилось без главного тренера и 13 игроков основного состава, и в матчах с "Торпедо" и "Спартаком" команда смогла задействовать только 17 полевых игроков, т. е. играя в три пятерки.

Что касается "Салавата Юлаева", то перед матчем с "Амуром" 3 ноября клуб объявил о заболевании шестерых хоккеистов, включая центрального нападающего первого звена Сакари Маннинена, форварда Джеффа Плэтта и ведущих защитников Евгения Бирюкова и Михаила Науменкова. Недавний аутсайдер лиги едва этим не воспользовался, не сумев удержать победу, хотя вел в две шайбы, а "Салават" выиграл благодаря игре первого звена. На матч с обладателем Кубка Гагарина в состав вернулся не отличавшийся хорошей результативностью Плэтт, и усилий первой тройки для победы над "Авангардом" не хватило. Перед игрой с "Трактором" количество заболевших игроков у "Салавата" возросло, и еще в субботу лига объявила об отмене игры и изоляции уфимской команды в связи с постановлением республиканского Роспотребнадзора. Это было связано с подтвержденным групповым заболеванием игроков гриппом. При этом было указано, что ни одного положительного результата после ПЦР-тестов и методов анализа на присутствие в организме антигена выявлено не было. Решение лиги может остановить грипп О техническом поражении уфимцев было объявлено во второй половине дня понедельника. Было указано, что хозяева нарушили статью 30 пункт 20 дисциплинарного регламента, согласно которой срыв матча произошел по их вине. За это, помимо технического поражения, уфимцы должны выплатить лиге штраф в 5 млн рублей, а также дополнительно возместить сопернику, лиге, ее контрагентам и спонсорам (партнерам и рекламодателям) все возникшие убытки. Еще до объявления об этом управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщило о проводящемся расследовании вокруг ситуации с клубом. "Проводится эпидемиологическое расследование по случаю заболевания гриппом игроков клуба "Салават Юлаев". Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются", - сообщила на оперативном совещании в правительстве региона и. о. руководителя ведомства Галина Пермина.

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