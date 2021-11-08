"Салават" проиграл гриппу. Уфимскому клубу присуждено техническое поражение в матче КХЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила техническое поражение "Салавату Юлаеву" в матче с "Трактором", который должен был состояться 7 ноября, но не был проведен из-за эпидемии гриппа среди игроков уфимской команды. Игроки "Салавата Юлаева", очевидно, заразились во время матча в Минске, однако официально говорится, что коронавируса ни у хоккеистов "Динамо", ни у "Салавата Юлаева" нет.
Уфимцы после возвращения из белорусской столицы, где они играли в последний день октября, провели два домашних матча - с "Амуром" (3:2) и "Авангардом" (2:4). Еще после матча с "Динамо" интернет облетели кадры с главным тренером минчан Крэйгом Вудкрофтом, который на пресс-конференции буквально задыхался от кашля. А на последующий потом выезд "Динамо" отправилось без главного тренера и 13 игроков основного состава, и в матчах с "Торпедо" и "Спартаком" команда смогла задействовать только 17 полевых игроков, т. е. играя в три пятерки.
Что касается "Салавата Юлаева", то перед матчем с "Амуром" 3 ноября клуб объявил о заболевании шестерых хоккеистов, включая центрального нападающего первого звена Сакари Маннинена, форварда Джеффа Плэтта и ведущих защитников Евгения Бирюкова и Михаила Науменкова. Недавний аутсайдер лиги едва этим не воспользовался, не сумев удержать победу, хотя вел в две шайбы, а "Салават" выиграл благодаря игре первого звена. На матч с обладателем Кубка Гагарина в состав вернулся не отличавшийся хорошей результативностью Плэтт, и усилий первой тройки для победы над "Авангардом" не хватило.
Перед игрой с "Трактором" количество заболевших игроков у "Салавата" возросло, и еще в субботу лига объявила об отмене игры и изоляции уфимской команды в связи с постановлением республиканского Роспотребнадзора. Это было связано с подтвержденным групповым заболеванием игроков гриппом. При этом было указано, что ни одного положительного результата после ПЦР-тестов и методов анализа на присутствие в организме антигена выявлено не было.
Решение лиги может остановить грипп
О техническом поражении уфимцев было объявлено во второй половине дня понедельника. Было указано, что хозяева нарушили статью 30 пункт 20 дисциплинарного регламента, согласно которой срыв матча произошел по их вине. За это, помимо технического поражения, уфимцы должны выплатить лиге штраф в 5 млн рублей, а также дополнительно возместить сопернику, лиге, ее контрагентам и спонсорам (партнерам и рекламодателям) все возникшие убытки.
Еще до объявления об этом управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан сообщило о проводящемся расследовании вокруг ситуации с клубом. "Проводится эпидемиологическое расследование по случаю заболевания гриппом игроков клуба "Салават Юлаев". Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются", - сообщила на оперативном совещании в правительстве региона и. о. руководителя ведомства Галина Пермина.
Что касается реакции самого клуба, то комментарии будут после получения от лиги официального решения, сообщили ТАСС в "Салавате Юлаеве". "В любом случае надеемся, что принятое КХЛ решение не будет способствовать дальнейшему распространению пандемии гриппа "А" на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Финляндской Республики, Латвийской Республики, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики", - рассказали в уфимском клубе.
В еще одном ведущем клубе республики, футбольной "Уфе", надеются, что команда не окажется в той же ситуации, в которую попал сейчас "Салават Юлаев". "Мы делаем все возможное для защиты команды. Мало того, мы выполняем требования Роспотребнадзора, связанные с допуском на матчи. То, что зависит от нас, мы все делаем", - сказал ТАСС гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
"Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница, в любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный", - добавил он.
Технические поражения в КХЛ
Техническое поражение "Салавата Юлаева" по эпидемиологической причине стало первым в нынешнем сезоне, в то время как год назад их было пять. В самом начале сентября КХЛ наказала "Йокерит", который не явился на первый матч сезона в Минск с "Динамо" с учетом непростой политической ситуации, которая тогда была в Белоруссии.
В середине сентября поражение получил "Локомотив", который не явился на игру с "Куньлунем" из-за случаев заражения в своей команде. При этом еще до того случая "Локомотив" из-за вспышки коронавируса не сумел сыграть на выезде с "Сочи", но лига матч перенесла на январь 2021 года.
В сентябре техническое поражение потерпело рижское "Динамо", отказавшееся играть с московским "Динамо". В ноябре же рижанам засчитали два таких поражения - с "Витязем" и "Металлургом", с которыми "Динамо" должно было сыграть еще в октябре, но не смогло.
Сейчас в чемпионате КХЛ наступила пауза из-за игр сборных, после чего "Салават Юлаев" должен будет провести выездную серию с 16 по 20 ноября, в рамках которой сыграет с "Торпедо", "Витязем" и московским "Динамо".