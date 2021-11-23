Мичков вошел в расширенный состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков включен в расширенный состав сборной России для подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Полный состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Захар Виноградов ("Буран", Высшая хоккейная лига) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ); защитники Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все - СКА), Егор Савиков ("Спартак"), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все - ЦСКА), Роман Романов ("Локомотив"), Тимофей Давыдов ("Авангард"), Никита Новиков ("Динамо", Москва), Максим Федотов ("Торпедо"); нападающие Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семен Демидов, Федор Свечков, Илья Иванцов (все - СКА), Данила Юров ("Металлург"), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Иван Мирошниченко ("Авангард"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба - "Динамо", Москва), Иван Зинченко ("Витязь"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Кирилл Мельниченко ("Сочи"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба - "Спартак").
Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет с 26 декабря по 5 января.