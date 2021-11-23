{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Мичков вошел в расширенный состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею

Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде
Матвей Мичков (молодежная сборная России) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Матвей Мичков (молодежная сборная России)
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков включен в расширенный состав сборной России для подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

На эту тему
Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею
Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею

Полный состав сборной России выглядит следующим образом: вратари Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Захар Виноградов ("Буран", Высшая хоккейная лига) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ); защитники Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все - СКА), Егор Савиков ("Спартак"), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все - ЦСКА), Роман Романов ("Локомотив"), Тимофей Давыдов ("Авангард"), Никита Новиков ("Динамо", Москва), Максим Федотов ("Торпедо"); нападающие Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семен Демидов, Федор Свечков, Илья Иванцов (все - СКА), Данила Юров ("Металлург"), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Иван Мирошниченко ("Авангард"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба - "Динамо", Москва), Иван Зинченко ("Витязь"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Кирилл Мельниченко ("Сочи"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба - "Спартак").

Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет с 26 декабря по 5 января.

Сборные по хоккею
Плющев: Зубов мог заменить Браташа в молодежной сборной в связи с проблемами со здоровьем
Во вторник Федерация хоккея России объявила о назначении Зубова на пост
Читать полностью