Участников кулачных боев в России будут дисквалифицировать за мат

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Участники кулачных боев в России будут оштрафованы или дисквалифицированы за нецензурную лексику. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Во вторник было объявлено о том, что кулачный бой официально признан видом спорта в России.

"Мы категорически против нецензурных выражений и других моментов, - сказал Щекутьев. - Федерация бокса России будет принимать решения о дисквалификации или взыскания штрафов. Мы хотим привести кулачные бои к нормальному спортивному состязанию, чтобы можно было насладиться именно спортом, а не "трештоком" (высказывания оскорбительного характера в адрес соперника - прим. ТАСС) или чем-то подобным".

"Об этом было сказано всем промоутерам. Наша задача заключается не в том, чтобы навести порядок, а создать дисциплину в организации турниров", - добавил глава организации.

В Федерации бокса России будет создан департамент кулачного боя.