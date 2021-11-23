Витория допустил, что пообщается с Тедеско после матча "Спартак" - "Наполи"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория может пообщаться с ранее возглавлявшим команду Доменико Тедеско после матча Лиги Европы с итальянским "Наполи". Об этом он рассказал журналистам.

В среду "Спартак" на своем поле примет "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, встреча начнется в 18:30 мск. Тедеско приедет на матч как частное лицо. Под руководством специалиста, который работал в "Спартаке" с 2019 по 2021 год, команда заняла второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21.

"Я думаю о том, чтобы готовить команду против соперника. Если будет предложение пообщаться, то можно и пообщаться", - сказал Витория.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" обыграл в гостях "Наполи" со счетом 3:2. "Мы были первой командой, которая выиграла у "Наполи". Я бы хотел сказать, что восхищаюсь игрой соперника, даже если не играют некоторые футболисты. Это команда высочайшего уровня, хорошая в тактическом плане", - добавил Витория.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщила, что Витория точно доработает до зимней паузы. "Каждый день я много работаю, работаю со страстью и любовью к клубу, бывают и позитивные, и не очень моменты. Самое важное - готовиться к следующей игре. Я являюсь тренером много лет, тренером титулованным, как только настанет завтра, тогда будет понятно. Что сейчас понятно, так это то, что нужно готовиться к тренировкам", - заключил Витория.

"Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. "Наполи" с 7 очками располагается на первой позиции. Польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5) занимают второе и третье места соответственно, они проведут матч в четверг.