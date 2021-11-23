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Сборные по хоккею

Стал известен состав сборной России по хоккею для подготовки к Универсиаде

Для участия в тренировочном сборе вызваны 27 игроков
Андрей Сковронский ("Спартак") Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Андрей Сковронский ("Спартак")
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) объявила расширенный состав команды на Универсиаду, которая пройдет в швейцарском Люцерне. Список опубликован на официальном сайте ФХР.

Для участия в тренировочном сборе, который продлится в Новогорске с 29 ноября до 7 декабря, вызваны 27 игроков - три вратаря, девять защитников и 15 нападающих. Перед сборами все члены команды пройдут необходимые карантинные мероприятия.

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Полностью состав команды, главным тренером которой является Владислав Хромых, выглядит следующим образом: вратари - Артур Ахтямов ("Барс"), Сергей Мыльников ("Челмет"), Андрей Сковронский ("Спартак", Москва); защитники - Дмитрий Алексеев, Богдан Жиляков (оба - "Челмет"), Сергей Варлов ("Торос"), Иван Воробьёв ("Лада"), Анатолий Елизаров ("Югра"), Кирилл Меляков (АКМ), Владислав Семин ("Металлург", Магнитогорск), Иван Сушинский ("Горняк-УГМК"), Марк Янчевский ("Барс"); нападающие - Илья Авраменко ("Химик"), Максим Баин ("Металлург", Новокузнецк), Данил Гизатуллин ("Нефтяник"), Кирилл Крутов ("Барс"), Владислав Лукин, Даниил Скориков (оба - "Торос"), Даниил Огирчук ("СКА-Нева"), Роман Опалев, Павел Щербаков (оба - "Ростов"), Иван Савчик ("Югра"), Донат Стальнов ("Лада"), Радель Фазлеев ("Нефтяник"), Михаил Шалагин (АКМ), Вячеслав Шевченко ("Металлург", Новокузнецк), Павел Шен (ХК "Сочи").

Сборная России отправится в Швейцарию 8 декабря. Российская команда выступит в группе А вместе со сборными Швейцарии, Чехии, Казахстана и Южной Кореи. Матчи мужского хоккейного турнира Универсиады пройдут в городе Цуг. Российские хоккеисты являются действующими чемпионами Универсиады.

Универсиада в Люцерне пройдет с 11 по 21 декабря.

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