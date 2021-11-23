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Допинг в спорте

CAS отклонил апелляцию легкоатлета Шустова на четырехлетнюю дисквалификацию

В июне 2020 года прыгун в высоту был признан виновным в нарушении антидопинговых правил
Александр Шустов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Александр Шустов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского прыгуна в высоту Александра Шустова и оставил в силе дисквалификацию атлета до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

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В июне 2020 года CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года.

"Комиссия CAS подтвердила решение от 5 июня 2020 года, в котором установлено, что Шустов нарушил правило Международной ассоциации легкоатлетических федераций, предполагающее запрет на употребление запрещенных субстанций. Рассмотрев аргументы и доказательства, представленные как в письменных материалах, так и во время слушания, комиссия CAS не нашла причин для отмены оспариваемого решения и полностью подтвердила выводы комиссии первой инстанции, отклонив апелляцию", - говорится в заявлении.

Шустову 37 лет, он является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награда чемпионатов России.

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