CAS отклонил апелляцию легкоатлета Шустова на четырехлетнюю дисквалификацию

ТАСС, 23 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского прыгуна в высоту Александра Шустова и оставил в силе дисквалификацию атлета до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Дисквалифицированный на 4 года легкоатлет Шустов заявил, что не согласен с решением CAS

В июне 2020 года CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года.

"Комиссия CAS подтвердила решение от 5 июня 2020 года, в котором установлено, что Шустов нарушил правило Международной ассоциации легкоатлетических федераций, предполагающее запрет на употребление запрещенных субстанций. Рассмотрев аргументы и доказательства, представленные как в письменных материалах, так и во время слушания, комиссия CAS не нашла причин для отмены оспариваемого решения и полностью подтвердила выводы комиссии первой инстанции, отклонив апелляцию", - говорится в заявлении.

Шустову 37 лет, он является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награда чемпионатов России.