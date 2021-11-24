Парфенов: победа над "Наполи" в Лиге Европы является стратегически важной для "Спартака"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Успех футболистов "Спартака" в матче с итальянским "Наполи" является стратегически важным для красно-белых перед последним туром группового этапа Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Парфенов.

"Спартак" обыграл "Наполи" в матче Лиги Европы и вышел на первое место в группе

"Спартак" обыграл "Наполи" со счетом 2:1 и захватил лидерство в группе C перед последним туром группового этапа, далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг. Победа в последнем матче "Спартаку" гарантирует выход в плей-офф Лиги Европы.

"Стоит порадоваться за команду, не так много было поводов для этого. Удачные два быстрых мяча вносят коррективы в игру. Эти три очка для "Спартака" являются большим плюсом, и в Варшаве тоже можно спокойно брать очки. Поэтому победа над "Наполи" оказалась стратегически важной", - сказал Парфенов.

Специалист отметил игру голкипера "Спартака" Александра Селихова. "В его способностях я не сомневался, надеюсь, его проблемы с травмами позади", - подчеркнул он.

В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря.