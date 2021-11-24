Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА после победы "Спартака"

ТАСС, 24 ноября. Россия, занимающая 10-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), увеличила отрыв от идущей на 11-й позиции Украины на 0,4 балла после победы московского "Спартака" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

"Спартак" на своем поле обыграл итальянский "Наполи" со счетом 2:1, в этот же день "Шахтер" в гостях уступил итальянскому "Интеру" (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После победы "Спартака" у России стало 32,682 балла, у Украины осталось 31,400 балла. Во вторник санкт-петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью со шведским "Мальмё" (1:1), что принесло России 0,2 балла, а киевское "Динамо" уступило "Баварии" (1:2). Занимающая девятое место в таблице коэффициентов Шотландия имеет в активе 32,700 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 3,500) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.