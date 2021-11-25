Агапитов назвал незаконными грядущие выборы в Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новые выборы руководства Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), которые запланированы на 18 декабря, противоречат конституции организации и являются незаконными. Такое мнение ТАСС высказал исполняющий обязанности президента EWF Максим Агапитов, который также возглавляет Федерацию тяжелой атлетики России.

Агапитов был избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики в начале апреля на выборном конгрессе организации в Москве. Пост главы EWF занял тогда турок Хасан Аккус, который в конце июня вынужден был приостановить свою деятельность из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил, после чего EWF, согласно конституции федерации, временно возглавил Агапитов. Спустя три месяца члены Европейской федерации тяжелой атлетики большинством голосов приняли решение о проведении внеочередного конгресса, который позднее был назначен на 18 декабря.

"Выборы EWF противоречат конституции организации, они проводятся в прямом нарушении с ее требованиями и, как известно, с нарушением сроков, - заметил Агапитов. - Об этом я как временно исполняющий обязанности президента EWF уже предупредил исполнительный комитет EWF и генерального секретаря. На мой взгляд, позиция нового президента EWF будет довольно шаткой, потому что каким бы профессиональным ни был этот спортивный менеджер, фактор нелегитимности выборов всегда будет давить на него. Возможно, что это нарушение будут в будущем пытаться использовать в политической борьбе за доступ к власти в EWF".

"Кроме того, обращаю внимание на то, что вакантной должности президента EWF нет. Хасан Аккус по-прежнему является легитимным президентом, хоть и добровольно отстранившимся на период проведения расследования в Турции", - продолжил собеседник ТАСС.

Срок выдвижения кандидатов на выборные должности в руководстве Европейской федерации тяжелой атлетики истек 16 ноября.

"Что касается меня, я давно принял принципиальное решение не участвовать в незаконных выборах. Заявил об этом открыто и публично. Я сохраняю свою прежнюю позицию первого вице-президента EWF. Таким образом, уровень российского представительства в EWF не изменится", - заключил Агапитов.