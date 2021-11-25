Филатов: Непомнящий находится в хорошей форме перед матчем за звание чемпиона мира

ДУБАИ /ОАЭ/, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подошел к матчу за звание чемпиона мира в хорошей форме, но ему будет необходимо справиться с мандражом и нервозностью. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном состоится с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

"Я волнуюсь сильно, но при этом, конечно, верю в нашего Яна Непомнящего. Считаю, что он, его команда, мы все сделали для того, чтобы добиться того результата, который мы все ждем, - сказал Филатов. - При этом мы все понимаем и осознаем, что играем с самым выдающимся гроссмейстером в истории шахмат".

"Ян в прекрасной физической и эмоциональной форме. Главное, справиться с мандражом и нервозностью", - добавил глава ФШР.