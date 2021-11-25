Карина: Коми обладает всеми возможностями для приема чемпионата России по лыжным гонкам

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Республика Коми обладает всеми возможностями, чтобы достойно провести чемпионат России по лыжным гонкам в марте - апреле 2022 года. Уже подготовлена хорошая "снежная подушка", которая позволит держать трассы в хорошем состоянии до самой весны, рассказала ТАСС министр физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина.

Ранее в четверг глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин сообщил о проведении чемпионата в Сыктывкаре. Он пройдет на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 26 марта по 3 апреля. Федерация лыжных гонок России уже согласовала место и даты проведения этих соревнований.

"Республика Коми обладает всеми возможностями, чтобы провести соревнования такого высокого уровня. Ежегодно на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Петровны Сметаниной проходит множество всероссийских стартов. Чемпионат России также проходил здесь несколько лет назад. Поэтому опыт у нас большой, и мы сделаем все, чтобы достойно встретить лучших лыжников страны", - рассказала глава Минспорта Коми.

Трассы республиканского лыжного комплекса прошли сертификацию о гомологации и соответствуют требованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS). Кроме того, в ноябре благодаря установкам по искусственному оснежению была создана "снежная подушка", которая позволит держать трассы в хорошем состоянии до самой весны.

"Традиционно чемпионаты страны собирают сотни лыжников из разных регионов страны. Все они, как правило, размещаются в гостинице на территории комплекса или проживают в непосредственной близости от него. Что касается мер безопасности, то наши службы готовы. И в соответствии с регламентом и требованиями при проведении соревнований все меры будут приняты", - сказала министр.

По ее словам, пандемия может внести дополнительные коррективы при организации чемпионата страны. "Мы будем исходить из тех правил, требований и ограничительных мер, которые будут действовать на тот момент в стране и в нашей республике. Мы не должны подвергать опасности ни здоровье участников и организаторов, ни гостей чемпионата. Поэтому все необходимые меры безопасности будут выполнены", - подчеркнула министр.

О месте проведения чемпионата

Республиканский лыжный комплекс, расположенный в Сыктывдинском районе Коми, был основан в 1977 году после триумфального выступления прославленных лыжников из Коми Раисы Сметаниной, Николая Бажукова и Василия Рочева на зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. С 1992 года комплекс носит имя Раисы Сметаниной.

На сегодня это единственная в регионе база для проведения полноценных тренировок и соревнований лыжников и биатлонистов. Комплекс включает в себя лыжные трассы протяженностью 43 км, четыре из них соответствуют международным стандартам и имеют сертификат FIS. Используется система искусственного снегообразования, что позволяет гораздо раньше осенью проводить мероприятия и тренировки на искусственном снегу. Действует гостиничный комплекс с коттеджным поселком и кафе, для тренировок и соревнований созданы стадион, лыжные и лыжероллерные трассы, биатлонное стрельбище, тренажерный зал, спортивный зал, медкабинет, а также павильон участников соревнований.

Ежегодно здесь проводятся всероссийские и региональные соревнования по лыжным гонкам и биатлону. В марте 2015 года прошел турнир Masters World Cup. В 2013 и 2018 годах проводились чемпионаты России по лыжным гонкам.