Алимов: работники трассы помешали скелетонисту Третьякову побороться за медали в Иглсе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков не смог вмешаться в спор за награды этапа Кубка мира по скелетону в австрийском Иглсе по вине работников трассы, плохо прочистивших снег в стартовой колее перед выходом российского спортсмена. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов.

Третьяков, неделю назад в Иглсе занявший первое место, в пятницу сумел показать только девятый результат, пропустив вперед соотечественников Никиту Трегубова (шестое место) и Владислава Семенова (седьмое).

"Александру Третьякову на этот раз не повезло, хотя четвертый стартовый номер изначально казался нам очень удачным, да и перед стартом Саши работники принялись подметать трассу, - заметил Алимов. - Но сделали это они не так, как должны были. Стартовая колея не была полностью очищена от падавшего снега, с верхней части стартовой площадки все замели в нижнюю. Саша после того, как разбежался, заехал в сугроб и потерял высокую стартовую скорость, что помешало ему в итоге показать высокий результат на короткой австрийской трассе".

"Что касается Никиты, то он не смог побороться здесь за медаль, так как во втором заезде допустил грубую ошибку. Семенов проехал, в принципе, без больших погрешностей, но ему не хватило сегодня быстрого старта", - продолжил тренер.

В женском турнире вторую подряд победу на этапах Кубка мира одержала россиянка Елена Никитина. "Золотая медаль этапа Кубка мира, безусловно, является большим достижением. Сегодня соревнования проходили в тяжелых погодных условиях, был снег и туман. Но несмотря на все трудности, наши спортсменки сумели показать хороший результат в Иглсе, теперь будем настраиваться на следующий этап", - добавил Алимов.

"Очень здорово, что Лена сейчас является безоговорочным лидером Кубка мира, но расслабляться нельзя, потому что идет борьба за олимпийские путевки. Сейчас мы убираем все эмоции и идем дальше, нам есть над чем работать. Напомню, три лицензии на Игры в Пекине получат только две сборные, которые максимально успешно выступят по ходу сезона", - заключил собеседник ТАСС.