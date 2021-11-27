Морозов сообщил, что чемпион мира Тихонов продолжит консультировать их пару с Тарасовой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов продолжит консультировать фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Об этом Морозов сообщил ТАСС.

В текущем сезоне Тарасова и Морозов выиграли этап серии Гран-при в США и стали вторыми на этапе Гран-при в Японии.

"Мы продолжаем работать с Алексеем. Работа ведется комплексная: как над элементами, так и над компонентами программы", - сказал Морозов.

Тарасовой 26 лет, Морозову - 29. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.