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Фигурное катание

Морозов сообщил, что чемпион мира Тихонов продолжит консультировать их пару с Тарасовой

По словам фигуриста, работа ведется как над элементами, так и над компонентами программы
Евгения Тарасова и Владимир Морозов EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов продолжит консультировать фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Об этом Морозов сообщил ТАСС.

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В текущем сезоне Тарасова и Морозов выиграли этап серии Гран-при в США и стали вторыми на этапе Гран-при в Японии.

"Мы продолжаем работать с Алексеем. Работа ведется комплексная: как над элементами, так и над компонентами программы", - сказал Морозов.

Тарасовой 26 лет, Морозову - 29. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

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Фигурное катание
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