Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 27 ноября. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд занял первое место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Норвежец на дистанции 20 км показал результат 51 минута 4 секунды, не совершив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал его соотечественник Тарьей Бё (отставание 59,2 секунды; 2 промаха), тройку лидеров замкнул француз Симон Дестьё (+1.00,6; 2). Легрейд возглавил общий зачет Кубка мира и в следующей гонке выступит в желтой майке лидера. Обладатель Кубка мира прошлого сезона норвежец Йоханнес Бё занял пятое место (+1.28,5; 2).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место. Биатлонист проиграл победителю 1 минуту 36,5 секунды, допустив один промах. Во время последнего круга Латыпов перепутал финишный створ и вместо финишного коридора поехал на огневой рубеж, после чего развернулся и вышел на финишную прямую, потерял время и лишился шансов побороться за медаль.