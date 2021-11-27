Президент "Урала" после ничьей с "Сочи" назвал главную проблему команды

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов считает реализацию моментов главной проблемой команды в нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Иванов рассказал ТАСС.

"Урал" сыграл вничью с "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Урал" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в матче 16-го тура чемпионата России.

"Нормальный матч - и мы, и они нормально играли, - сказал Иванов. - Ничья является закономерным результатом, хотя мы могли и выиграть. Не получилось, сами виноваты. В начале второго тайма не хватило осмысленных действий, они сравняли счет, мы снова пошли вперед, но не получилось забить второй гол".

По мнению собеседника агентства, "Урал" играет хорошо, "но у команды, к сожалению, не получается побеждать". "Главная проблема - реализация", - резюмировал Иванов.

"Урал" с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Екатеринбурга 4 декабря на выезде сыграет с московским "Локомотивом".