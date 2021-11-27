Туктамышева сожалеет, что не смогла оформить выход в финал Гран-при с "вау-эффектом"

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира в Стокгольме, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рада выполненной задаче попадания в финал серии Гран-при, но жалеет, что не удалось прокататься на этапе в Сочи с "вау-эффектом". Об этом фигуристка рассказала после своего выступления на заключительном этапе чемпионской серии.

Туктамышева, которая заняла в Сочи второе место, успешно исполнила в произвольной программе под арабский танец тройной аксель, каскад из тройного акселя и двойного тулупа, допустила степаут на сольном тройном акселе, но отлично справилась с остальными элементами.

"Я довольна, потому что мне удалось выполнить свою задачу - отобраться в финал. Это престижный старт, и я безумно рада, - рассказала Туктамышева. - Не так шикарно сегодня откатала программу, ноги были уставшие, боролась за элементы, и это было видно, без "вау-эффекта", но во второй части успокоилась".

"Постараюсь набирать уверенность и чистоту катания от старта к старту. К финалу, думаю, будем накатывать именно такой вариант программы", - сообщила спортсменка.