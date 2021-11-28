Отец Кристины Резцовой рассказал о тренировках биатлонистки в сборной России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Биатлонистка Кристина Резцова при подготовке к сезону провела необходимую для выступления в соревнованиях работу, поэтому в сборной на время первых этапов Кубка мира тренировочного плана ей не потребуется, упор будет сделан на восстановление между соревнованиями. Об этом ТАСС сообщил отец спортсменки, заслуженный тренер России Леонид Резцов.

В субботу в шведском Эстерстунде стартовал первый в сезоне этап Кубка мира. В индивидуальной гонке лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева) - пятое место. Резцова заняла восьмое место. Обе спортсменки готовились к сезону по индивидуальному плану, отдельно от национальной команды. Лучшей из группы старшего тренера сборной Михаила Шашилова стала Светлана Миронова - 25-е место. Худшей - Ирина Казакевич, она допустила десять промахов и стала 109-й.

"Сейчас уже никаких тренировочных планов не будет, только выступление в соревнованиях и переезды, - сказал Резцов о тренировках дочери в сборной. - Будет поддерживающий режим, подводящий к каждому старту. Единственное, у тех, кто отберется на Олимпиаду, будет сбор, вот там потребуется план. А сейчас всё - базовая работа сделана, поэтому надо только выступать и восстанавливаться", - сказал Резцов.

Миронова после гонки заявила, что недовольна своим состоянием, предположив, что объяснением может служить выбранная тренерским штабом сборной тактика подготовки к главному старту сезона - Олимпийским играм в Пекине.

"У нас из года в год выходят на пик формы, но так и не выходят, - заметил Резцов. - Я ничего не могу сказать по поводу Михаила Викторовича [Шашилова], он нормальный, грамотный тренер, у него великолепные спортсменки. Но как они тренировались, я не знаю - он же не отчитывался передо мной".

Первый этап Кубка мира завершится в воскресенье спринтерскими гонками.