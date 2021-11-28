{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Отец Кристины Резцовой рассказал о тренировках биатлонистки в сборной России

Леонид Резцов отметил, что в ближайшее время будет поддерживающий режим, подводящий спортсменок к каждому старту

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Биатлонистка Кристина Резцова при подготовке к сезону провела необходимую для выступления в соревнованиях работу, поэтому в сборной на время первых этапов Кубка мира тренировочного плана ей не потребуется, упор будет сделан на восстановление между соревнованиями. Об этом ТАСС сообщил отец спортсменки, заслуженный тренер России Леонид Резцов.

На эту тему
Нигматуллина стала пятой в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону
Нигматуллина стала пятой в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону

В субботу в шведском Эстерстунде стартовал первый в сезоне этап Кубка мира. В индивидуальной гонке лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева) - пятое место. Резцова заняла восьмое место. Обе спортсменки готовились к сезону по индивидуальному плану, отдельно от национальной команды. Лучшей из группы старшего тренера сборной Михаила Шашилова стала Светлана Миронова - 25-е место. Худшей - Ирина Казакевич, она допустила десять промахов и стала 109-й.

"Сейчас уже никаких тренировочных планов не будет, только выступление в соревнованиях и переезды, - сказал Резцов о тренировках дочери в сборной. - Будет поддерживающий режим, подводящий к каждому старту. Единственное, у тех, кто отберется на Олимпиаду, будет сбор, вот там потребуется план. А сейчас всё - базовая работа сделана, поэтому надо только выступать и восстанавливаться", - сказал Резцов.

Миронова после гонки заявила, что недовольна своим состоянием, предположив, что объяснением может служить выбранная тренерским штабом сборной тактика подготовки к главному старту сезона - Олимпийским играм в Пекине.

"У нас из года в год выходят на пик формы, но так и не выходят, - заметил Резцов. - Я ничего не могу сказать по поводу Михаила Викторовича [Шашилова], он нормальный, грамотный тренер, у него великолепные спортсменки. Но как они тренировались, я не знаю - он же не отчитывался передо мной".

Первый этап Кубка мира завершится в воскресенье спринтерскими гонками.

Теги
Биатлон
Биатлон
Буртасова заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка IBU
Победу одержала немка Франциска Хильдебранд
Буртасова заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка IBU
Читать полностью