Бах поздравил Усманова с переизбранием на пост главы Международной федерации фехтования

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил Алишера Усманова с переизбранием на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), отметив его вклад в развитие этого вида спорта. Текст поздравления предоставлен ТАСС пресс-службой FIE.

В субботу Усманов путем всеобщего одобрения был переизбран на пост президента FIE на конгрессе организации в Лозанне.

"Уважаемый президент и дорогой друг! Прежде всего, я хотел бы искренне поздравить Вас с переизбранием на пост президента FIE. Ваше переизбрание является подтверждением того вклада, который Вы внесли в фехтовальное сообщество благодаря своей страсти к спорту и лидерству в FIE. МОК высоко ценит отношения с FIE и Вашу постоянную поддержку в решении проблем, с которыми сталкивается мир спорта", - написал Бах.

"Ваше прекрасное сотрудничество во многом способствовало успеху Олимпийских игр в Токио. Я был рад возможности присутствовать на заседании исполкома FIE, чтобы выразить эту признательность непосредственно Вам перед Вашими коллегами. Мы надеемся, что продолжим это прекрасное партнерство при подготовке к предстоящим Олимпийским играм в Париже 2024 года, юношеским Олимпийским играм в Дакаре (2026), Олимпийским играм в Лос-Анджелесе (2028) и далее, уделяя постоянное внимание спорту и спортсменам. Желаю Вам всяческих успехов в течение нового срока", - отметил Бах.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год - Европейскую конфедерацию фехтования.