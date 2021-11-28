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Футбол в России

Мухин: футболистам ЦСКА не хватило реализации моментов в матче с "Зенитом"

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2
Максим Мухин (слева) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Максим Мухин (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Игрокам московского футбольного клуба ЦСКА не хватило реализации моментов в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Такое мнение журналистам высказал полузащитник армейцев Максим Мухин.

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В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2.

"Сегодня нам не хватило реализации, - сказал Мухин. - У меня был момент, несколько раз проматывал в голове, не получилось. Не казалось, что скучно, получалось держать мяч, атаковать. "Зенит" выходил за счет контратак, получилось забить".

"Зенит" удивил голами, наверное, они наиграли на победу. Может быть, давит атмосфера из-за отсутствия побед в чемпионате, но мы вспоминаем прошлые матчи, всегда стараемся играть на победу", - добавил Мухин.

"Зенит" располагается на первой строчке турнирной таблице, набрав 36 очков в 16 матчах и опережая московское "Динамо" на четыре балла. ЦСКА сохранил шестое место, имея в активе 24 очка в 16 встречах.

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