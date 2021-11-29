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Кубок Дэвиса

Рублев: каждый российский теннисист выкладывается на 100 процентов на Кубке Дэвиса

По словам спортсмена, команда сделает все возможное, чтобы пройти как можно дальше в турнире
Андрей Рублев EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 29 ноября. Каждый теннисист сборной России выкладывается на максимум в матчах Кубка Дэвиса. Об этом заявил Андрей Рублев, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.

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В ночь на понедельник россияне победили команду Испании (2:1) в заключительном матче группового этапа Кубка Дэвиса. Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места группы А. В четвертьфинале российская команда 2 декабря в Мадриде сыграет со сборной Швеции. В состав сборной России вошли, кроме Рублева, Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

"Мы очень рады выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса, - сказал Рублев. - Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Каждый теннисист в сборной выкладывается на максимум, и это главное".

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. На групповом этапе 18 сборных были разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф вышли шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

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Кубок ДэвисаРублев, Андрей Андреевич
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