Шипов: Непомнящий сумел адаптироваться к условиям матча за мировую шахматную корону

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий сумел адаптироваться к условиям первого для него матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Карлсен и Непомнящий сыграли три партии в матче за звание чемпиона мира, все они завершились вничью.

"Непомнящий сумел адаптироваться к этому необычному для него соревнованию, все-таки он в первый раз в жизни играет за шахматную корону, в то время как для Магнуса - это совершенно обычное времяпровождение, это его пятый матч в жизни", - сказал Шипов.

Также гроссмейстер оценил шансы на то, что в третий раз подряд матч за мировую шахматную корону закончится на тай-брейке. "Мне кажется, что счет вполне может быть 7:7. Это может быть и 14 ничьих подряд или какие-то обмены победами, я не вижу ничего невероятного в том, чтобы состоялся тай-брейк. Будем смотреть и надеяться, что кровь прольется и вы знаете чья", - отметил эксперт.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61 хода. В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют партии с укороченным контролем времени.