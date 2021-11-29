Чесноков: сборной России на Кубке Дэвиса играть со шведами будет проще, чем с испанцами

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса против шведов должен сложиться для сборной России проще, чем игра группового этапа с испанцами. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее сборная России победила команду Испании со счетом 2-1. В первой встрече Андрей Рублев уступил в трех партиях Фелисиано Лопесу, затем Даниил Медведев обыграл в двух сетах Пабло Карреньо-Бусту. Матч завершился парной встречей, в которой Рублев с Асланом Карацевым обыграли в трех партиях Лопеса и Марселя Гранольерса. Благодаря этой победе сборная России вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с командой Швеции.

"Мы играем таким составом, что, глядя на рейтинг наших игроков, можно сказать, что являемся главными фаворитами. Но, если говорить о предыдущем матче, никто не ожидал, что победить будет настолько сложно, ведь испанцы играли вторым составом. Но они были хозяевами этого турнира, играли у себя дома. Мне кажется, что со шведами нам должно быть попроще, чем с испанцами, но все равно нужно держать ухо востро", - сказал Чесноков.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.