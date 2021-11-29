Владимир Крикунов возглавил рижский хоккейный клуб "Динамо"

Владимир Крикунов назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Рига). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Клуб достиг договоренности с 71-летним специалистом, в ближайшее время он присоединится к команде. До этого исполняющим обязанности главного тренера был Валерий Кулибаба, который возглавлял команду в октябре после ухода Сергея Зубова.

Последним клубом Крикунова было московское "Динамо", под его руководством в прошлом сезоне клуб занял третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА со счетом в серии 1-4. Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", "Барысе" из Нур-Султана и екатеринбургском "Автомобилисте". Крикунов также работал в московском "Динамо" с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории москвичей по числу побед (234), уступая лишь Аркадию Чернышеву (536).

Рижское "Динамо" после 32 матчей располагается на последней, 12-й строчке таблицы Западной конференции, набрав 26 очков и уступив в последних пяти играх. В следующей встрече команда примет 1 декабря череповецкую "Северсталь".