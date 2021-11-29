Контракт рижского "Динамо" с Крикуновым будет заключен до конца года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Контракт рижского хоккейного клуба "Динамо" с главным тренером Владимиром Крикуновым будет заключен до конца сезона с возможностью продления на год. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис.

В понедельник "Динамо" объявило, что клуб достиг договоренности о подписании контракта с Крикуновым.

"Все договоренности есть, и, насколько мне известно, он будет в Риге завтра, - сказал Савицкис. - Контракт будет заключен до конца сезона. Одно дело формальный разговор, а другое - человеческий. И, если "Динамо" добьется того успеха, которого мы ожидаем и которого он хочет добиться, контракт будет продлен на следующий сезон".

Предыдущим клубом Крикунова было московское "Динамо", в котором он работал до конца прошлого сезона.