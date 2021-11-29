Рижское "Динамо" рассматривало четырех кандидатов на пост главного тренера команды

В понедельник "Динамо" объявило о достижении договоренности о подписании контракта с Крикуновым. Специалист прибудет в Ригу во вторник.

"Мы выбирали из четырех тренеров, которые нам предлагались, и остановились на нем. Кроме него был еще один российский тренер, а еще двое - иностранцы. Задача поставлена пробиться в плей-офф, с ней он согласился. Мы с ним договорились, что он сам назначит тренерский штаб, мы можем кого-то порекомендовать, но настаивать не будем", - сказал Савицкис.

После 32 матчей "Динамо" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками, отставая от восьмого места, дающего путевку в плей-офф, на 12 очков. "Игра под руководством предыдущего тренерского штаба нас не устраивала, как и результат. Нам показалось, что [Валерий] Кулибаба (бывший исполняющий обязанности главного тренера команды - прим. ТАСС) не оправдал все надежды, которые на него были возложены. Пускай некоторые критикуют нас, что решение было запоздалым", - отметил Савицкис.

Крикунов должен возглавить команду к домашнему матчу с череповецкой "Северсталью" 1 декабря.