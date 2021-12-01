Чернышенко: 16 российских регионов изъявили желание провести "Игры будущего"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Желание провести первые киберспортивные "Игры будущего" 2023 года изъявили 16 российских регионов - Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Калининградская и Оренбургская области, Республики Мордовия, Удмуртия и Татарстан, Приморский, Краснодарский, Пермский и Красноярский края. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

8 сентября на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани Чернышенко представил киберспортивные "Игры будущего". Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность.

"На сегодняшний день 16 регионов заинтересованы в проведении первых "Игр Будущего - 2023", их представители заполнили специальную форму на сайте игрыбудущего.рф, - сказал Чернышенко. - Организаторы направили им инструкции по дальнейшему рассмотрению заявки и оказывают поддержку в ее составлении. Напомню, что основным критерием отбора городов-организаторов является наличие инфраструктуры, которую можно адаптировать под проведение турнира. Среди тех регионов, что уже проявили интерес, можно отметить Москву, Петербург и Казань, которые неоднократно принимали множество международных соревнований, а, например, в Белгороде, Калининграде и Новосибирске новые спортивные объекты, на которых могли бы пройти состязания, были открыты в этом году".

"Выбор будет непростым. Окончательное решение будет приниматься организаторами после детального рассмотрения заявок и инспекционных визитов в каждый из городов-претендентов", - добавил вице-премьер.

Организаторы "Игр Будущего" отметили, что проявить интерес, заполнив форму на сайте, регионы могут до 13 декабря. После начнется работа по детальному формированию заявок на проведение первого международного турнира по инновационным технологичным видам спорта. Она продлится до конца марта. Победителя отбора городов-организаторов объявят в мае следующего года на Всемирном саммите "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге.