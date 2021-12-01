Президент World Athletics Коу готов встретиться с министром спорта РФ Матыциным

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу готов встретиться с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом говорится в докладе главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, опубликованном на сайте международной федерации.

"Министр спорта РФ Олег Матыцин попросил о встрече с президентом World Athletics, чтобы обсудить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В настоящее время мы пытаемся найти удобный для всех день для этой встречи", - сказал Андерсен.

По мнению рабочей группы, Министерство спорта России и Олимпийский комитет России поддерживают деятельность ВФЛА на пути к своему восстановлению.

Статус членства ВФЛА в международной федерации был приостановлен в ноябре 2015 года после многочисленных допинговых скандалов.