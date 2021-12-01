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Кризис в российской легкой атлетике

Президент World Athletics Коу готов встретиться с министром спорта РФ Матыциным

Как сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен, в настоящее время идет выбор удобного для всех дня для этой встречи
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу EPA-EFE/Adam Warzawa
Описание
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу
© EPA-EFE/Adam Warzawa

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу готов встретиться с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом говорится в докладе главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, опубликованном на сайте международной федерации.

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"Министр спорта РФ Олег Матыцин попросил о встрече с президентом World Athletics, чтобы обсудить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В настоящее время мы пытаемся найти удобный для всех день для этой встречи", - сказал Андерсен.

По мнению рабочей группы, Министерство спорта России и Олимпийский комитет России поддерживают деятельность ВФЛА на пути к своему восстановлению.

Статус членства ВФЛА в международной федерации был приостановлен в ноябре 2015 года после многочисленных допинговых скандалов.

Теги
Коу, СебастьянКризис в российской легкой атлетикеМатыцин, Олег Васильевич
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