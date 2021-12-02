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Фигурное катание

Траньков считает, что не стоит нагнетать обстановку вокруг отмены финала Гран-при в Японии

Соревнования в Японии должны были пройти с 9 по 12 декабря
Максим Траньков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Максим Траньков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что не нужно нагнетать обстановку вокруг ситуации с отменой финала Гран-при по фигурному катанию в Японии. Об этом он заявил ТАСС.

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Финал серии Гран-при должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но был отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Мы живем в ожидании пройдет - не пройдет, отменят - не отменят уже на протяжении двух лет. До этого у нас не было чемпионата Европы, чемпионата мира, серии Гран-при, сейчас не будет финала, - сказал Траньков. - Мы понимали, что такой риск есть, потому что этот риск стал печальным признаком времени, в которое нам приходится жить, работать, выступать. Да, финал отменен, но я не вижу смысла нагнетать обстановку вокруг этого факта, смысл в том, что нужно продолжать работать, тренироваться".

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